Regen hält viele Besucher in Sonsbeck fern Wolken überm bunten Frühlingsmarkt

„Bei dem Regen bleiben die Kinder zu Hause“, klagte Jaqueline Spickermann von der OGS Sonsbeck. Dabei war sie so froh, dass sie das leer stehende Ladenlokal an der Wallstraße an diesem Tag zum Mal- und als Bastelstudio für die Kleinen umgestalten durfte. Auch Lara Furmanek und Zahara Peters sahen skeptisch zum Himmel. In Osterhasenkostümen verkauften sie Überraschungseier. Jedes Ei bot die Chance auf einen „coolen Gewinn“, für Nieten gab es Bonbons als Trostpflaster. Der Erlös geht an die Gemeindebücherei für dringend benötigte Anschaffungen.