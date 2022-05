Vorgeschmack aufs Oktoberfest : Xanten feiert Wiesn schon im Frühling

Vorfreude (v.l.): Wilfried Meyer (Projektleiter der Frühlings-Wiesn), Frank-Rainer Laake (Sparkasse am Niederrhein) und Ludwig Ingenlath (FZX-Leiter). Foto: FZX

Xanten In diesem Jahr gibt es erstmals eine Frühlings-Wiesn an der Xantener Südsee – mit bayerischen Speisen, Getränken und Musik. Die beiden Abende geben einen Vorgeschmack auf das Oktoberfest im Herbst.

Bis Oktober sind es noch vier Monate. Aber solange muss niemand warten, um auf die Wiesn zu gehen. Schon an diesem Wochenende ist es möglich. Denn Xanten feiert in diesem Jahr zweimal die Wiesn: einmal im Frühling und einmal im Herbst.

So ungewöhnlich, wie es vielleicht klingen mag, ist es gar nicht. In Süddeutschland gebe es die Frühlings-Wiesn schon lange, erzählt Wilfried Meyer, der sie gerade in München besucht hat. „Es war schön“, sagt der frühere Leiter des Freizeitzentrums Xanten (FZX), der die zünftige Veranstaltung leitet. „Die Frühlings-Wiesn stimmt auf das Oktoberfest ein.“

Info Auftakt für das Sommerprogramm Veranstaltungs-Reihe Die Frühlings-Wiesn bildet den Auftakt für eine Reihe von Veranstaltungen, die das Freizeitzentrum Xanten (FZX) organisiert. Das Programm umfasst folgende Termine (eine Auswahl): Freitag, 10. Juni Jubiläumskonzert der Kölner Kult-Band Höhner unter dem Titel „Kölscher Abend“, 19 Uhr, Eintrittspeis: 30 Euro. Karten gibt es online unter f-z-x.de. Samstag, 11. Juni Comedy mit Markus Krebs. Der Comedian kommt mit seinem Programm „Pass auf, kennste den?!“ Beginn: 19 Uhr. Der Abend ist schon ausverkauft. Es handelt sich um einen Nachholtermin. Freitag, 26. August Kabarett „Frau Jahnke hat eingeladen“ mit Kabarettistin Gerburg Jahnke und ihren Gästen. Beginn: 19.30 Uhr. Präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein. Eintrittspreis 30 Euro. Karten gibt es online unter f-z-x.de.

Auch in Xanten soll das Wochenende einen Vorgeschmack auf den Herbst liefern. An zwei Abenden, am Freitag und am Samstag, können die Besucher feiern wie sonst auf dem Oktoberfest. Dazu werden bayrische Speisen serviert, es wird bayrisches Bier ausgeschenkt, und die Oktoberfestband Bergluft spielt. Wiesn-Stimmung ist also garantiert. Die Gäste können auch gern in Dirndl und Lederhose kommen.

Foto: Christoph Reichwein (crei) 30 Bilder So schön ist das Oktoberfest in Xanten

Anders als das Oktoberfest im Herbst wird die Frühlings-Wiesn unter freiem Himmel gefeiert. Das FZX wird dafür Tische und Bänke auf der Veranstaltungswiese im Naturbad Xantener Südsee aufbauen. Und es gibt einen Wechsel: Bisher wurde Löwenbräu auf dem Oktoberfest gezapft. Dieses Mal wird es Spaten geben. Das FZX habe die bayrische Biersorte im Biergarten des Plaza del Mar getestet. „Die Resonanz war so positiv, dass wir es auch auf der Wiesn nehmen“, sagt Meyer.

Nun hängt vieles vom Wetter ab. Bis zum Ende der Woche soll es aber wieder wärmer werden. Noch gibt es genug Karten, sodass auch Freundeskreise, Vereine oder Firmen-Belegschaften zusammen Wiesn feiern können. Ein Ticket kostet 25 Euro. Im Preis enthalten sind Eintritt, Sitzplatzreservierung sowie eine Maß oder zwei halbe Maß. Damit reagiere das FZX auf die Wünsche der Oktoberfest-Besucher, erklärt Meyer. Viele Gäste hätten berichtet, dass ihnen eine Maß auf einmal zu viel sei – schließlich ist es ein ganzer Liter. Deshalb können sie mit ihrer Karte auch zwei halbe Maß bekommen.

Der Fassanstich ist für Freitag, 3. Juni, 18 Uhr geplant. Diese Aufgabe übernimmt Frank-Rainer Laake, Vorstand der Sparkasse am Niederrhein. Wenn es dann heißt: „O‘zapft ist!“, ist die Frühlings-Wiesn eröffnet. Sie geht am Freitag bis 22.30 Uhr. Auch am Samstag, 4. Juni, kann von 18 bis 22.30 Uhr gefeiert werden. Die Frühlings-Wiesn in Xanten wird von der Sparkasse am Niederrhein präsentiert.

Der Ticketverkauf läuft ausschließlich online über die Internetseite fruehlingswiesn-xanten.de

(wer)