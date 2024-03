Aufruf zum Dorfaktionstag Sonsbeck macht sauber

In Sonsbeck ist am Samstag, 9. März, jede helfende Hand willkommen. Denn dann steht in allen Ortsteilen wieder der gemeinsame „Hausputz“ an. Der Ortsausschuss Sonsbeck, der Heimat- und Verkehrsverein und die Ortsvorsteher Gudrun Bach aus Hamb und Johannes Dieter Hinßen aus Labbeck laden alle Bürgerinnen und Bürger zum 22. Dorfaktionstag ein. Dabei geht’s ab 9 Uhr ans Großreinemachen, um die Grüne Perle pünktlich zum Frühlingsbeginn wieder strahlen zu lassen.