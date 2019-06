Fronleichnamskirmes in Xanten : Nervenkitzel im Schatten des Doms

Info

Öffnungszeiten Die Fronleichnamskirmes geht von Donnerstag, 20. Juni, bis einschließlich Montag, 24. Juni, also fünf Tage lang. Die Eröffnung ist an Fronleichnam um 12 Uhr. An den anderen Tagen beginnt die Kirmes bereits um 11 Uhr. Bis 23 Uhr sind die Fahrgeschäfte und Buden an jedem Tag geöffnet.

Aktionen Zur Eröffnung um 12 Uhr am Donnerstag gibt es Freibier und eine Stunde lang günstigere Preise (Happy Hour). Am Freitagabend ist ein Höhenfeuerwerk bei Einbruch der Dunkelheit geplant (gegen 23 Uhr). Am Montag ist der Familientag, die Fahrgeschäfte senken ihre Preise.

Standort Die Kirmes beginnt auf der Straße Karthaus, verläuft dann weiter über Kleiner Markt, Großer Markt, Kurfürstenstraße und Bahnhofstraße bis zum Parkplatz Westwall.