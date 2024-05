Friseursalon in Sonsbeck Werthmanns macht nur noch Männer schön

Sonsbeck · In dem Friseursalon in Sonsbeck kündigen sich große Veränderungen an. Friseurmeisterin Tanja Kemper gibt die Geschäftsleitung auf. Die Damenabteilung schließt Ende Juni. Wie es mit dem Traditionsbetrieb trotzdem weitergeht.

02.05.2024 , 14:45 Uhr

Fritz Werthmanns wird in seinem Friseur-Salon künftig nur Herren bedienen. Zum Service gehört auch die Formkorrektur der Augenbrauen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)