Interview mit Friseur Klaus-Peter Neske : „Wir Friseure arbeiten so lange, wie wir können“

Xanten Friseursalons dürfen auch nur noch am Dienstag öffnen. Der Xantener Friseurmeister Klaus-Peter Neske und sein Team versuchen, noch so viele Kunden wie möglich zu bedienen, bevor sie wegen des Lockdowns schließen müssen.

Neske Meine Leute arbeiten, so lange sie können, und ich habe am Montag zum Beispiel meinen letzten Termin um 22 Uhr, damit wir so viele Kunden wie möglich noch bedienen können. Aber wir müssen acht Tage vorarbeiten, an denen wir vor Weihnachten nicht öffnen dürfen, das geht natürlich nicht. Ich hätte mir deshalb gewünscht, dass wir mehr Zeit bekommen, um alles zu organisieren, denn wir Friseure gehören zur Grundversorgung. Aber die Entscheidung wurde erst am Sonntag getroffen und gilt schon ab Mittwoch. Da sich das abzeichnete, haben wir am Samstag schon damit angefangen, die Kunden anzurufen, die in den nächsten Tagen einen Termin hatten. Dafür sind sogar Mitarbeiter hereingekommen, die frei hatten. Wir haben auch am Sonntag voll gearbeitet. Ich hatte zuerst allein angefangen, aber nach der Entscheidung von Bund und Ländern kamen die Mitarbeiter von selbst in den Salon. Was für ein starkes Team. Und die Kunden sind unendlich dankbar dafür, dass wir alles tun, was noch möglich ist. Sie bringen Kekse mit und bedanken sich tausend Mal. Da habe ich als Chef auch Gänsehaut und Tränen im Auge.