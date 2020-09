Fridays for Future : Klima-Aktivisten kündigen Fahrrad-Demo für Xanten an

Auch in Xanten hat es schon mehrere Klima-Demos gegeben, hier ein Bild von Mai 2019 (Archiv). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Fridays for Future fordert von der Politik mehr Anstrengungen für den Klimaschutz. Dafür wollen die Aktivisten am Freitag demonstrieren – auch in Xanten. Hier wollen sie sich dafür aufs Fahrrad setzen.

Die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future ruft am Freitag, 25. September, zum globalen Klima-Streik auf. In Xanten plant die Ortsgruppe eine Fahrrad-Demo. „Wir stehen an einem Scheideweg: Rasen wir weiter auf den Abgrund zu oder ziehen wir die Notbremse?“, fragt Frederik Krohn von Fridays for Future Xanten. 2019 sei durch die Proteste der Aktivisten die Klimakrise auf die politische Agenda gekommen. „2020 müssen auch trotz Corona endlich die notwendigen Maßnahmen folgen.“ Die Corona-Krise habe gezeigt, dass die Regierung entschlossen handeln könne. Sie müsse aber auch die Klimakrise ernst nehmen. „In der Klimakrise läuft uns die Zeit davon“, sagte Marit Weichold von Fridays for Future Xanten. „Wir müssen jetzt ganz klar sagen: Kein Grad weiter!“