Fridays for Future in Xanten : Aktivisten feiern Festival für mehr Klimaschutz

Die Ortsgruppe Xanten von Fridays for Future hat am Freitagnachmittag wieder für mehr Klimaschutz protestiert – aber anders als sonst. Die Aktivisten organisierten an der Kriemhildmühle im Kurpark ein Festival mit Musik, Essen, Getränken und Vorträgen. Viele Menschen kamen, genossen das schöne Wetter und die entspannte Atmosphäre, lauschten den Liedern und sangen mit. Ansprachen gab es auch: Seit Jahrzehnten warne die Wissenschaft vor den Folgen des Klimawandels, trotzdem unternehme die Politik zu wenig, und die Bevölkerung müsse unter den Folgen wie Dürren, Überschwemmungen und Hitze leiden, kritisierte Frederik Krohn von der Xantener Ortsgruppe der Klimaschutzbewegung. Deshalb gehe Fridays for Future immer wieder auf die Straße, um der Politik zu sagen, dass es so nicht weitergehe. Die große Teilnahme am Festival in Xanten und damit am Klimaschutz-Protest sei ein „starkes Zeichen“, sagte Krohn. Danach sangen Judy Bailey und ihr Ehemann Patrick Depuhl aus Alpen „Time for change“, und Thomas Olszamowski, Forscher am Fraunhofer-Institut in Duisburg und Mitglied von Scientists for Future, hielt einen Vortrag. Für Klimaschutz werde nicht genug getan, sagte auch er. Für die Rüstung werde zum Beispiel sechsmal mehr Geld ausgegeben. Dabei seien die Folgen des Klimawandels für die Menschheit noch schlimmer als ein Atomkrieg.