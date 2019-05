Fridays for Future : Schüler rufen auch zur Demo in Xanten auf

Am ersten weltweiten Protesttag der Bewegung „Fridays for Future“ Mitte März waren auch in Xanten Schüler auf die Straße gegangen (Archiv). Foto: Anne Harnischmacher

Xanten Weltweit werden am Freitag Schüler auf die Straße gehen und für den Klimaschutz demonstrieren. Auch in Xanten soll es eine Demonstration geben – während der Unterrichtszeit.

Markus Werning

Auch in Xanten sind Schüler am Freitag dazu aufgerufen, für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen und dafür den Unterricht ausfallen zu lassen. Für 11 Uhr ist eine Demonstration geplant. Die Teilnehmer wollen sich am Marktplatz treffen, durch die Innenstadt ziehen, an den Schulen und am Bahnhof vorbei und wieder zurück zum Marktplatz gehen. Dazu aufgerufen hat die Ortsgruppe Xanten der Bewegung „Fridays for Future“.

„Zwei Tage vor der Wahl werden wir noch einmal unmissverständlich klarmachen, dass es kein Europa ohne uns geben kann, auch wenn viele von uns noch nicht wählen dürfen“, teilte Marit Weichold, Mitorganisatorin der Demo, mit. „Umso mehr werden wir denen, die eine Stimme haben, die Bedeutung ihrer Wahl vor Augen führen – Europawahl ist Klimawahl.“ Mitorganisator Frederik Krohn ergänzt: „Unsere Forderungen sind klar, die Wissenschaft steht hinter uns – es fehlt nur noch eine Politik, die endlich handelt.“

Endlich, unser erster Streik in Xanten! Wir hoffen euch alle anzutreffen!!!😊👍 pic.twitter.com/YoB2BsSRIT — fridaysforfuture.xanten (@fridaysforfutu5) May 20, 2019

Der weltweit geplante Protesttag am Freitag könnte noch größere Ausmaße annehmen als bei der Premiere Mitte März. Bislang sind Kundgebungen in rund 1300 Städten in 109 Ländern geplant, darunter allein 212 Proteste in Deutschland, wie am Montag aus einer Liste des globalen Netzwerks #FridaysForFuture hervorging.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg rief dazu auf, weitere Protestaktionen auf der Webseite des Netzwerks zu registrieren. „Jeder ist willkommen. Jeder wird gebraucht“, schrieb sie am Montag auf Twitter. Thunberg demonstriert seit vergangenem Sommer jeden Freitag - also meistens während der Schulzeit - für mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz. Ihr Schulstreik hat weltweit Menschen zu Demonstrationen unter dem Motto „Fridays for Future“ inspiriert.

Am 15. März hatte es weltweit 2376 Klimakundgebungen mit mehr als 1,9 Millionen Teilnehmern gegeben. statt. Die Kernforderungen der Bewegung sind: ein schnelles Aus für die klimaschädliche Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, keine Subventionen mehr für diese „dreckigen“ Energieträger, mehr Investitionen in erneuerbare Energien aus Windkraft und Sonne.

(wer/dpa)