Freizeitzentrum Xanten : Open-Air-Kino zeigt Filme mit Elyas M’Barek

Xanten Zuschauer konnten im Internet darüber abstimmen, welche Filme am 7. und 8. August im Naturbad Xantener Südsee zu sehen sein werden.

Die Zuschauer haben entschieden, das Programm steht fest: Im Open-Air-Kino an der Xantener Südsee werden zwei Filme mit dem Schauspieler Elyas M‘Barek gezeigt. Am Freitag, 7. August, läuft „Nightlife“. Am Samstag, 8. August, folgt „Das perfekte Geheimnis“. Das gab das Freizeitzentrum Xanten (FZX) als Veranstalter bekannt. Es hatten mehrere Filme zur Auswahl gestanden. Die Abstimmung lief über die Internetseite des FZX.

Das Open-Air-Kino wird in diesem Jahr erstmals im Naturbad Xantener Südsee stattfinden und nicht im Xantener Hafen. Der Grund sind die Corona-Schutzmaßnahmen. Auf den Stufen der Hafen-Promenade hätte es zu eng werden können. Das weiträumige Gelände des Naturbades bietet mehr Platz – und gleichzeitig die Möglichkeit, das Open-Air-Kino um ein Picknick zu erweitern: Auf der Liegewiese können Besucher ihre Decken ausbreiten, ihnen stehen zwei mal zwei Meter zur Verfügung (für bis zu vier Personen). Getränke und einfache Snacks für den eigenen Verzehr dürfen mitgebracht oder können auch vor Ort am Beach-Pavillon erstanden werden. Für eine Teilnahme ist eine Registrierung im Vorfeld per E-Mail erforderlich. Beide Vorführungen beginnen jeweils bei Einbruch der Dämmerung. Einlass in das Naturbad Xantener Südsee ist ab 20 Uhr. Auch hier ist eine vorherige Online-Registrierung per E-Mail notwendig (an events@f-z-x.de). Die Plätze sind auf 300 Personen pro Abend begrenzt. Der Eintritt entspricht dem regulären Tages-Badetarif, er beträgt 5,90 Euro und ist beim Einlass an der Kasse ab 20 Uhr zu zahlen.