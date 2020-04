Feuerwehreinsatz in Sonsbeck : Müllcontainer gerät in Brand

Dank des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr Sonsbeck konnte verhindert werden, dass das Feuer auf das benachbarte Gebäude überging (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Sonsbeck An der Straße Landdrostsche Huf in Sonsbeck haben Holzreste in einem Müllcontainer Feuer gefangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit der Alarmierung „Müll/Containerbrand" wurde der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr in Sonsbeck am Dienstag um 20.15 Uhr zur Hilfe gerufen. An der Straße Landdrostsche Huf brannten Holzreste, die unmittelbar neben einer Doppelgarage gelagert wurden. Das Feuer drohte auf das anliegende Gebäude überzugreifen. Ein Trupp konnte unter Pressluftatmern und mit Hilfe eines Strahlrohres das Feuer löschen. Bei einer Überprüfung mit einer Wärmebildkamera fanden sich keine Glutnester am Gebäude, so dass Wehr abrücken konnte.

(RP)