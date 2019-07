Sonsbeck : Gut gelaunte Gäste trotzen dem Regen beim Feuerwehrfest Hamb

Sonsbeck-Hamb Erneut kamen viele Einwohner zum Feuerwehrgerätehaus, um gemeinsam das Dorffest zu feiern. Die Organisatoren zeigten sich hochzufrieden, das Konzept hat sich wieder einmal bewährt.

Just in dem Moment, als das Dorf- und Feuerwehrfest in Hamb seinen Anfang nehmen sollte, setzte am Samstagabend recht starker Regen ein.

Zu moderaten Preisen konnten sich aber auch die übrigen Gäste mit Speisen und Getränken versorgen. Ein schmackhaftes Angebot an Gegrilltem wurde auf einem vier Quadratmeter großen Grill, den Bastian Stratmann eigens für Feste in Hamb gebaut hatte, zubereitet. Die Helfer am Getränkepavillon hielten Durstlöscher für alle Geschmäcker bereit. „Der Renner bei den jungen Erwachsenen ist in diesem Jahr der Cocktail Daiquiri, der auf der Basis von Slush-Eis hergestellt wird“, so Weber. In jedem Jahr gibt es beim Feuerwehr- und Dorffest aber auch ein besonders attraktives Angebot, diesmal konnten sich die Gäste bei einem Schätzspiel versuchen. Gewonnen wurde es von Anja Werner aus Hamb – sie hatte die Höhe des neuen Sirenenmastes mit genau 2370 cm beziffert. Als Preis durfte die Gewinnerin einen Gutschein für eine Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen in Willingen mit nach Hause nehmen.