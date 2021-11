Freigabe fürs Wahrzeichen : Aufstieg auf Sonsbecker Aussichtsturm bald möglich

Der Aussichtsturm in Sonsbeck ist eine in sich gedrehte Holz-Stahl-Konstruktion. Foto: Wyglenda

Sonsbeck Die Arbeiten an Sonsbecks neuem Wahrzeichen sind abgeschlossen, eine Bauabnahme ist erfolgt. Bauamtsleiter Georg Schnitzler versprach eine baldige Freigabe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lange haben Sonsbecks Bürger darauf gewartet. In wenigen Wochen soll der Aufstieg auf den neuen Aussichtsturm in Sonsbeck endlich möglich sein. Wie Bauamtsleiter Georg Schnitzler mitteilte, seien die Arbeiten an dem neuen Wahrzeichen weitgehend abgeschlossen und auch die Bauabnahme sei erfolgt. „Ende November beziehungsweise Anfang Dezember soll die Freigabe erteilt werden“, sagte Schnitzler. Ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Bereits im Mai ist die in sich gedrehte Kostenpflichtiger Inhalt Landmarke am Dürsberg errichtet worden. Ein Aufstieg war jedoch noch nicht möglich, weil abschließende Stahlbau- und Betonarbeiten erfolgen mussten. Die seien nun abgeschlossen, so Schnitzler. Lediglich ein Handlauf an der Treppe zum Waldstück sei noch anzubringen. Noch im November stehe die Prüfstatik an. Danach soll der Aussichtsturm freigegeben werden.

Um zu verhindern, dass Besucher mit dem Pkw bis an den Turm fahren, will die Gemeinde in den kommenden Wochen Schilder mit einem Parkleitsystem aufstellen. „Der Aussichtsturm ist ja eine Ankerattraktion der Römer-Lippe-Radroute“, erklärte Schnitzler. Anfang Dezember soll auch die Errichtung des Klimalehrpfades im angrenzenden Waldstück starten. Bis Weihnachten sollen die Arbeiten fertiggestellt sein. Eine feierliche Eröffnung des Aussichtsturms ist 2022 geplant.

(beaw)