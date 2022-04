Frauen Union in Xanten : „Wir wollen ein Angebot für politisch interessierte Frauen sein“

Xanten In Xanten wird die Frauen Union wiederbelebt. Initiatorin Diana Bours erklärt, was sie und ihre Parteifreundinnen vorhaben und wie die CDU reagiert hat.

Am Montag treffen sich weibliche CDU-Mitglieder in Xanten , um die Frauen Union neu zu gründen. Auch andere Frauen sind dazu willkommen, wie Diana Bours (32) im Gespräch erklärt. Sie ist die Initiatorin.

Diana Bours Ich bin schon seit einigen Jahren in der CDU, konnte mich berufsbedingt aber nicht einbringen, weil mein Lebensmittelpunkt in anderen Städten war. Als klar war, dass ich wieder dauerhaft in meiner Heimat Xanten sein werde, kam in mir auch der Wunsch auf, dass ich mich politisch engagiere, weil ich Lust habe, das Stadtgeschehen mitzugestalten und mich einzubringen. Mein erster Ansatz war, Kontakt zur Frauen Union meines Stadtverbandes aufzunehmen – aber ich musste feststellen, dass es gar keine gibt. Daraufhin führte ich Gespräche mit den aktiven Frauen des Stadtverbandes und auch mit unserem Stadtverbandsvorsitzenden. Dabei wurde schnell die Idee geboren, mit der Frauen Union in Xanten neu zu starten.