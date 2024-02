Beratungsstelle für Opfer häuslicher Gewalt „Frauen helfen Frauen“ bittet Xanten um Zuschuss

Im Ausschuss erklärte Sabine Kellner von „Frauen helfen Frauen“ die Arbeit des Vereins. Die Frauenberatungsstelle mit integrierter Fachstelle gegen sexuelle Gewaltsitzt in Moers, berät aber Frauen auf der gesamten linken Rheinseite im Kreis Wesel. „Seit vielen Jahren“ sei sie auch Anlaufstelle für Xantener Bürgerinnen. Die Frauen hätten einen Anspruch auf ein Beratungsangebot im Fall von häuslicher Gewalt. Zum Beispiel sei die Polizei dazu angehalten, auf die Frauenberatungsstelle hinzuweisen, wenn eine Frau das wünsche. „Das heißt, Bürgerinnen von Xanten bekommen, wenn sie in Not sind, kurzfristig von uns ein qualifiziertes Beratungsangebot.“ Mit der Frau werde ein Kontakt vereinbart, und sie komme dann in die Beratungsstelle.