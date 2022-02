Geldforderung per Whatsapp : Sonsbeckerin durchschaut Betrugsversuch

Geldforderung per Whatsapp

Sonsbeck Eine 63-jährige Frau aus Sonsbeck hat am Freitag die Polizei verständigt, nachdem sie eine dubiose Geldforderung per Whatsapp erhalten hatte.

Wieder haben Betrüger versucht, über den Messenger-Dienst Whats­app an Geld zu kommen. Bei dem Fall am Freitagvormittag in Sonsbeck ließ sich eine 63-jährige Frau aber nicht ins Boxhorn jagen.