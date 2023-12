Deutsche Meisterin Franziska Schuster „Die Olympischen Spiele wären ein Traum“

Hinter Franziska Schuster, der ambitionierten Hürdensprinterin aus Xanten, liegt ein besonderes Jahr mir zwei DM-Titeln. Bei der U23-EM in Finnland wurde die Biologie-Studentin starke Vierte in neuer Bestzeit. Die Sommer-Saison beendete die 21-Jährige vom TSV Bayer Leverkusen als drittschnellste deutsche Hürden-Sprinterin. Ein Gespräch über EM-Ziele, olympische Träumereien und ein Start in ihrer Heimatstadt.