Bisheriger Leiter der Willi-Fährmann-Gesamtschule Frank Pieper wechselt von Xanten nach Kleve

„Aus familiären Gründen“ habe er sich bereits im vergangenen Jahr auf die Stelle des Schulleiters an der Gesamtschule Joseph-Beuys in Kleve beworben, erklärte Frank Pieper. Seine Bewerbung sei erfolgreich gewesen, er habe die neue Aufgabe auch schon übernommen und gebe die Leitung in Xanten deshalb ab. „Ich war sehr gerne Schulleiter der Willi-Fährmann-Gesamtschule und bin sehr dankbar für die schöne Zeit in Xanten.“ Pieper dankte seinen Kollegen, den Sekretärinnen sowie der Schulpflegschaft „für die konstruktive Zusammenarbeit“ und den Schülerinnen und Schülern „für ihr Interesse an unserer Schule“.