Foto-Ausstellung in Xanten : Die Vielfalt der Leidenschaften

Kunstinteressierte erwartet in der evangelischen Kirche in Xanten eine neue Ausstellung (Archivfoto). Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Xanten In der evangelischen Kirche am Markt in Xanten eröffnet am Sonntag, 5. Juli, eine neue Ausstellung. Fotograf Armin Fischer porträtiert in Großformaten Menschen und ihre Leidenschaften.

In Zeiten der Distanz aufgrund der Corona-Pandemie bietet eine neue Ausstellung in der evangelischen Kirche am Markt einen besonderen Zugang zu anderen Menschen. Denn dort begrüßen ab Sonntag, 5. Juli, großformatige Porträtfotos des Fotografen Armin Fischer die Besucher. Ergänzt werden sie von kleineren Formaten, auf denen die Porträtierten ihre Leidenschaften offenbaren.

Entstanden sind die Bilder ursprünglich zum 50-jährigen Bestehen der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein. Alle Porträtierten leben dort, sind dort in Werkstätten tätig oder Mitarbeitende der Caritas. Andrea Emde hat die Menschen interviewt und daraus kurze Texte zusammengestellt, die einen Einblick in das Leben der abgebildeten Menschen erlauben. Teile aus diesen Texten können in der Ausstellung gelesen werden. So bekommen Besucher einen Eindruck von der Vielfalt des Lebens.

Eröffnet wird die Ausstellung um 11 Uhr in Verbindung mit dem Gottesdienst. Danach bleibt die Kirche bis 14 Uhr geöffnet. Um 16 Uhr gibt es zudem ein Orgelkonzert. Bis zum 16. August bleibt die Ausstellung in der Kirche. Geöffnet ist sie immer dann, wenn eine Aufsicht vor Ort ist. Der Eintritt ist kostenlos. Es besteht Masken- und Registrierungspflicht.

Wer sich an der Aufsicht beteiligen möchte, kann sich im Büro der Kirchengemeinde unter Tel. 02801 5611 melden.

