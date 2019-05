Drogenhilfe berät Eltern : „Kritisch wird es, wenn sich alles nur noch um Fortnite dreht“

Ein Junge spielt ein Computerspiel (Symbolbild). Foto: AP/Martha Irvine

Xanten Es gibt Kinder und Jugendliche, die stundenlang vor dem Computer sitzen und spielen, zum Beispiel Fortnite. Ab wann wird es gefährlich? Darum geht es bei einem Info-Abend für Eltern in Xanten.

Das Computerspiel Fortnite ist bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt, sie verbringen viel Zeit damit. „Kritisch wird es, wenn sich alles nur noch darum dreht“, sagt Kristina Kaiser von der Drogenhilfe Kamp-Lintfort. Sie und ihre Kollegin Britta Dietrich-Aust bieten am Donnerstag in Xanten eine Beratung für Eltern an. Vorher sprachen wir mit ihr über Reiz und Risiko von Computerspielen.

Frau Kaiser, angenommen, mein Sohn spielt jeden Tag Fortnite. Muss ich mir dann Sorgen machen?

Kristina Kaiser Das kann man nicht pauschal sagen. Es kommt zum Beispiel darauf an, wie alt Ihr Sohn ist, was Ihr Sohn sonst noch in seiner Freizeit macht, wie er sich nach dem Spiel verhält oder wie er reagiert, wenn er nicht spielen darf? Niemand freut sich, wenn ihm etwas verboten wird, aber wenn ein Kind darauf mit massiven Wutausbrüchen reagiert, wenn es kein anderes Thema mehr für ihn gibt als das Online-Spiel, wenn er nicht mehr am Essen teilnimmt und kaum noch soziale Kontakte pflegt, dann ist dies kritisch einzustufen.

Was ist der Reiz an Fortnite?

Kaiser Online-Spiele greifen wichtige Bedürfnisse auf, genauso wie es die Spiele unserer Kindheit gemacht haben, nur dass sie in der virtuellen Welt stattfinden. Aber Sie können sich genauso mit Freunden zusammenschließen, alleine oder gemeinsam fremde und spannende Welten entdecken, fremde Charaktere annehmen, die Kinder haben Erfolgserlebnisse und vergessen den Schulstress, vielleicht auch den Streit mit den Eltern. Sie haben einfach Spaß. Es ist in etwa so wie früher, als Kinder noch Räuber und Gendarm gespielt haben. Nur dass die Kinder heute viel stärker in die virtuelle Welt der Online-Spiele eintauchen können – und das kann gefährlich werden.

Was können Eltern tun?

Kaiser Sie können ihre Rolle als Eltern wahrnehmen, also Grenzen setzen, Zeiten festlegen – aber Zeiten, die dem Alter angemessen sind. Sie sollten außerdem schauen, was ihr Kind spielt, sich erklären lassen, was daran so fasziniert, beobachten, was das Spiel mit dem Kind macht, darauf achten, dass das Kind noch andere Hobbys hat. In der Praxis erleben wir aber noch viel Unsicherheit, viele Eltern wissen nicht, dass sie sich an uns als Beratungsstelle wenden können. Deshalb können wir nur empfehlen: Wenn Sie als Eltern unsicher sind, rufen Sie uns an, dann können wir zusammen schauen, was zu tun ist. Sie können zum Beispiel einen Mediennutzungsvertrag für die Familie vereinbaren. Darin wird festgelegt, wann die Familie sich für gemeinsame Aktivitäten Zeit nimmt, wann die Kinder und wann die Eltern Computer spielen oder ihr Smartphone benutzen dürfen.