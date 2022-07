Sprachferien im Forsthaus Hasenacker : Zum Unterricht auf den Spielplatz

Sonsbeck Wenn das Forsthaus Hasenacker in Labbeck wieder Sprachferien anbietet, dann geht es auch nach draußen – zum Beispiel auf den Spielplatz. Denn eine Sprache zu lernen, mache dort mehr Spaß, erklärt die Jugendbildungsstätte.

Die Jugendbildungsstätte Forsthaus Hasenacker bietet in diesem Jahr wieder Sprachferien für Kinder mit Migrationshintergrund an. Die teilnehmenden Mädchen und Jungen haben deshalb auch die Möglichkeit, auf dem Spielplatz zu spielen, T-Shirts mit verschiedenen Farben zu gestalten, am Kinderrat teilzunehmen, ein Theaterstück vorzubereiten, Skulpturen aus Ytong zu schneiden, einen Ausflug zum Irrland zu machen und vieles mehr. Denn eine Sprache zu lernen, mache mehr Spaß, wenn die Kinder das in einer spielerischen Form könnten, erklärte das Forsthaus Hasenacker. Und wer eine Sprache lerne, lerne nicht nur Vokabeln und Grammatik, sondern mindestens genauso viel über das andere Land und dessen Kultur.