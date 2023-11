Foodsharing in Xanten Wie die Lebensmittelretter arbeiten

Jeder kann sich während der Öffnungszeiten bedienen. Es gibt Gemüse, Obst, Backwaren, Molkereiprodukte und einiges mehr. „Wenn wir in die Geschäfte gehen“, so Zimmermann, „sortieren wir natürlich Waren, die nicht mehr gut sind, aus.“ So könne es beispielsweise geschehen, dass in einem Netz Mandarinen eine dabei sei, die zu faulen beginne. „Dann schneiden wir das Netz auf und entsorgen diese eine, während wir die anderen den Fairteilern zuführen.“ Aber auch Privatleute können hier zu viel gekaufte oder übriggebliebene Lebensmittel hinterlassen.