Business-Lunch im Waldrestaurant Höfer in Sonsbeck Wie sich die Vier-Tage-Woche für die FOM auszahlt

In einem zweiten Vortrag ging es beim Unternehmer-Lunch um Fachkräfte aus dem Ausland. „Wir brauchen 1,4 Millionen mehr Menschen, die in verschiedenen Bereichen arbeiten“, setzte ein Vertreter der Agentur für Arbeit vorweg. In Ländern in Europa werde man schwer fündig, weil auch dort ein Mangel an Fachkräften herrsche. Und in Drittstaaten sei das „Einwandern zum Zwecke der Erwerbstätigkeit“ für Interessierte deutlich schwieriger, was die Visavergabe und die Anerkennung der Berufsabschlüsse angehe. Ein neues Gesetz, das zum 1. März 2024 bundesweit geplant ist, verspreche Erleichterung: Dann reiche der Nachweis von zweijähriger Berufserfahrung anstelle eines anerkannten Berufsabschlusses aus. Wer das allerdings kontrollieren soll, vermochte der Fachmann vom Jobcenter nicht zu beantworten.