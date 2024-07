Fohlen der Kreise Wesel und Kleve zeigen sich in Sonsbeck Große Schau von kleinen Pferden

Auf der Anlage des Reitervereins Graf Haeseler in Sonsbeck findet am Freitag, 5. Juli, die dritte gemeinsame Fohlschau der Kreispferdezucht-Vereine Kleve und Wesel statt. In den vergangenen Jahren präsentierten sich jeweils mehr als 100 Fohlen vom ganzen Unteren Niederrhein bei der Veranstaltung. Für Züchter gilt sie als Jahreshöhepunkt. Doch auch Familien kommen auf ihre Kosten. Um 10 Uhr beginnt die Schau mit den deutschen Part-Bred Shetland Ponys – der kleinsten Rasse des Tages. Es folgen die Connemara Ponys, deutsches Polopferd sowie Haflinger, bevor es dann zu den größten Pferden der Schau kommt: den rheinisch deutschen Kaltblütern. Aus den einzelnen Rasseblöcken werden dann jeweils die Siegerfohlen des Tages ernannt und die besten Fohlen können ein Ticket für das Fohlenchampionat in Wickrath lösen.