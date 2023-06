Fohlenschau der Kreispferdezuchtvereine Wesel und Kleve Champions von morgen stellen sich in Sonsbeck der Jury

Früher fanden die Schauen als Einzelveranstaltungen des Kreises Kleve in Goch und des Kreises Wesel in Hünxe statt. Im vergangenen Jahr haben die Kreiszuchtvereine erstmals ihre Kräfte gebündelt und die beliebte Veranstaltung in Sonsbeck ausgetragen. Die gemeinsame Pferdeschau stellt damit eine der größten Events dieser Art in der Region dar. Die Resonanz bei der Premiere gab den Organisatoren recht.