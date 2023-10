Eilentscheidung für Sammelunterkünfte Sonsbecks Flüchtlingsunterkünfte sind am Limit

Sonsbeck · Laut Gemeindeverwaltung ist eine Abkehr von der dezentralen Unterbringungspolitik unausweichlich. Sie bringt in die Hauptausschusssitzung am Donnerstag, 26. Oktober, eine Vorlage für eine Eilentscheidung ein. Was zur Debatte steht.

26.10.2023, 10:58 Uhr

An der Rostocker Straße soll eine zentrale Flüchtlingsunterkunft für rund 70 Menschen entstehen. Doch auch dieser Platz wird nicht ausreichen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen sind mittlerweile viele Kommunen an ihr Limit gelangt. Nicht anders geht es der Gemeinde Sonsbeck. „Konstant hohe Zuweisungszahlen stellen die Gemeinde Sonsbeck vor große Herausforderungen“, teilt Willi Tenhagen, der erste allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, mit. „Ein Umdenken bei der Unterbringung von Flüchtlingen ist unausweichlich.“