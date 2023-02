Unterbringung von Flüchtlingen Xanten schickt Hilferuf nach Düsseldorf

Den Hintergrund machte er am Beispiel Xanten deutlich. Für eine Kommune in dieser Größenordnung habe die Stadt „schon verdammt viele geflüchtete Menschen“ aufgenommen, die „wir ordentlich und gut unterbringen konnten“, sagte Görtz. „Aber zusehends kommen wir an unsere Grenzen.“ Am Mittwoch habe er mit Kämmerer Stephan Grundmann noch einmal über den aktuellen Entwurf für den Haushaltsplan 2023 zusammengesessen. Allein in diesem Jahr rechne die Stadt mit zusätzlichen Belastungen von mehr als sechs Millionen Euro durch die aktuellen Krisen.