Verwaltung will Vorschlag vorlegen : Xanten arbeitet an Lösung für Unterbringung von Flüchtlingen

Xanten Die Stadt Xanten rechnet mit weiteren Zuweisungen von Flüchtlingen. Es fehlt aber Wohnraum, um die Menschen unterzubringen. Ein erster Vorschlag wird von der Verwaltung überarbeitet.

Die Stadt Xanten will in den nächsten Monaten neuen Wohnraum für Menschen schaffen, die aus ihren Heimatländern flüchten mussten und von der Kommune untergebracht werden müssen. Die Verwaltung hat die Anschaffung von sogenannten Wohncontainern vorgeschlagen, die am Küvenkamp aufgestellt werden sollen. Sie überarbeitet zurzeit die Pläne dafür, nachdem ihr erster Vorschlag von der Politik kritisiert worden war. Der Sozialausschuss konnte sich am Donnerstagabend deshalb noch nicht dazu positionieren. Aber er sprach sich einstimmig dafür aus, dass kurzfristig eine Lösung gefunden wird.