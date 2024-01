Land verweist auf gesetzliche Pflicht Darum muss Xanten weitere Flüchtlinge aufnehmen

Die Stadt Xanten wird 2024 zwei weitere Unterkünfte für geflüchtete Menschen fertig stellen, für eine dritte laufen auch schon die Planungen, um alle Kinder und Erwachsenen unterbringen zu können, die der Kommunen zugewiesen werden. Aber was ist, wenn die Kapazitäten trotzdem nicht reichen? Könne eine Kommune sich weigern, weitere Flüchtlinge aufzunehmen, fragte Eberhard Ritter (Grüne) in der Ratssitzung im Dezember. In einer Bürgerversammlung im Sommer in Lüttingen war diese Frage auch schon gestellt worden. Beide Male machte Bürgermeister Thomas Görtz (CDU) deutlich, dass Xanten genauso wie die anderen Kommunen in NRW dazu verpflichtet ist, die geflüchteten Menschen aufzunehmen, die der Stadt zugewiesen werden. Wir erklären den Hintergrund.