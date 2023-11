Unterbringung von Flüchtlingen in Sonsbeck Gaststätte soll Notunterkunft werden

Die Gemeinde Sonsbeck kommt einer Antwort auf die Frage näher, wie sie in den nächsten Monaten geflüchtete Menschen unterbringen kann. Von Januar 2024 an will die Kommune die Gaststätte Zur Börse als Notunterkunft nutzen. Dafür habe es einen Ortstermin mit dem Gastronomen gegeben, berichtete Willi Tenhagen, der erste allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, am Dienstagabend in der Ratssitzung im Kastell. Noch ist nichts unterschrieben. Aber: „Wir sind, vorbehaltlich der Zustimmung durch den Eigentümer, erst einmal zu einem mündlichen Ergebnis gekommen.“