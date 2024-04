Die ersten Wohneinheiten sind bezogen So sieht es in Sonsbecks Flüchtlingscontainern aus

Es sieht noch recht kahl und leblos aus an der Rostocker Straße. Die sechs blassgrauen Container-Blöcke heben sich kaum von dem regenverhangenen Himmel ab. Graue Pflastersteine führen zu den einzelnen Eingangsbereichen. Daneben lugen noch die Wasserleitungen aus der Erde hervor. Bisher hat es noch nicht geklappt, die Gräben wieder zuzuschütten. Schönheitsarbeiten. Doch durch die Leitungen fließt bereits Strom und Wasser. „Die Flüchtlingscontainer sind funktionsfähig und belegbar“, sagt Ordnungsamtsleiter und zweiter allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin, Markus Janßen. „Gerade rechtzeitig“, ergänzt er. Denn so leblos, wie es zunächst scheint, ist es gar nicht mehr in der zentralen Unterkunft. Die ersten zwei Container sind bereits bezogen. Ende vergangener Woche kamen die ersten geflüchteten Menschen aus der Ukraine rein. Drei Familien und eine Einzelperson. Und in der kommenden Woche sind weitere Einzüge geplant.