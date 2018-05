Xanten: Flüchtlinge entdecken ihre neue Heimat vom Schiff aus

Per Handschlag begrüßte Kapitän Nikolai Nachtigall die geflüchteten Kinder und Jugendlichen, die gestern über die Nord- und Südsee schipperten. Foto: Fischer

Xanten Etwa 60 Gäste schipperten gestern mit der "Seestern" über die Nord- und Südsee. Besonders die Kinder hatten Spaß.

Die "Seestern" hat im Hafen Xanten noch nicht ganz angelegt, da herrscht am Steg schon dichtes Gedränge. Zahlreiche Kinder warten ungeduldig darauf, endlich an Bord zu dürfen, die Eltern haben so ihre Mühe, etwas Ordnung ins Chaos zu bringen.