Xantener Männertanzgruppe Et Flönzballett probt für die neue Session

Bei den Proben tragen die Männer Alltagsklamotten. Für die Auftritte ziehen sie Kostüme an. Aber kein Tutu und auch keine Strumpfhosen, stellt Christoph Romes klar. Aus den Lautsprechern kommen kein Schwanensee und kein Nussknacker. Eher „Highway to Hell“ von AC/DC. Jetzt gerade läuft „Seven Nation Army“ von The White Stripes. Zu solchen Liedern tanzt Et Flönzballett.