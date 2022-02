Bomben-Entschärfung in Xanten : „Eine Gefahr bleibt immer“

Bomben-Entschärfung in Xanten

Xanten Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg musste am Dienstag in Xanten entschärft werden. Der Blindgänger hatte zwei Zünder – beide mussten herausgedreht werden.

Etwa 25 Minuten dauerte es, bis die Gefahr gebannt war. Die Entschärfung der Fliegerbombe sei problemlos gelaufen, sagte anschließend Frank Höpp unserer Redaktion, als er und sein Kollege Dirk Schmitz schon wieder auf dem Rückweg waren – mit dem auseinandergebauten Blindgänger an Bord. Beide arbeiten für den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) bei der Bezirksregierung Düsseldorf .

Die Fachleute sind immer wieder am Niederrhein im Einsatz. Dieses Mal hatten sie es mit einer amerikanischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Der 250 Kilogramm schwere Sprengsatz war auf dem Gelände des Tennisclubs (TC) Xanten in zwei bis zweieinhalb Metern Tiefe gewesen. Im Vorfeld einer Baumaßnahme hatte es die übliche Auswertung von Luftbildern und eine Sondierungsbohrung gegeben. Dabei war die Bombe entdeckt worden.

Wie Höpp weiter berichtete, hatte die Fliegerbombe am Kopf und am Heck jeweils einen Zünder gehabt. Beide seien mit einer Zange gelockert worden, um sie von Hand herauszudrehen und so den Sprengsatz zu entschärfen. „Eine Gefahr besteht immer, wenn man nicht aufpasst“, berichtete der erfahrene Bomben-Entschärfer. Die auseinandergebaute Fliegerbombe werde zu einem Lager gebracht, wo der Sprengstoff schließlich herausgenommen und entsorgt werde.