Fleischsommelier in Sonsbeck : Botschafter für den Fleisch-Genuss

Fleischsommelier in Sonsbeck

Christian Holz aus Sonsbeck ist der erste Fleischsommelier im linksrheinischen Kreis Wesel und Kreis Kleve. Bei Grillseminaren gibt der 26-Jährige sein Wissen weiter.

In rund 80 Stunden hat sich der Fleischermeister und Betriebswirt (HwO-Fachrichtung Fleisch) zu der Qualifikation für Metzgermeister an der Fleischerschule Heyne weitergebildet und das Zertifikat der Handwerkskammer Rhein-Main erhalten.

Termine Der nächste Basiskurs findet am Freitag, 2. August, statt. Infos unter www.sonsbecker-grillmeister.com

Location Christian Holz bietet seine Grillseminare regelmäßig im Landcafé Kerckenhof in Wardt an. Ab zehn Personen sind auch Gruppentermine möglich.

Bereits als Jugendlicher half der Bönninghardter bei den Grillseminaren seines Vaters. Dabei schnappte er viel Wissen über Zubereitungs- und Garmethoden auf. „Damals waren die Grillseminare etwas ganz Neues, das es so noch nicht gab. Es wurde sogar im Fernsehen darüber berichtet“, erinnert sich Holz. Groß geworden neben dem Metzgerei-Betrieb seiner Eltern wurde Fleisch zu seiner Leidenschaft. Der in Sonsbeck aufgewachsene Holz durchlief die klassische Ausbildung zum Fleischermeister, machte sich vor einigen Jahren neben seinem Job zudem als „Original Sonsbecker Grillmeister“ selbstständig. Die Weiterbildung zum Fleischsommelier sei „eine Herzensangelegenheit“ für ihn gewesen, sagt er. „Durch die Veränderungen der letzten vier bis fünf Jahre wollte ich über die Neuheiten wie die ,new cuts’ (Fleischzuschnitte) ausreichend informiert sein“, berichtet der 26-Jährige.