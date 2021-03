Xantener Sportstudio baut Geräte draußen auf : Fitness-Arena bietet wieder Training an – im Freien

Xanten Das Fitnessstudio an der Xantener Straße hat auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude eine Fläche mit zehn Geräten aufgebaut. Die Kunden müssen einen Mindestabstand von fünf Metern einhalten.

Seit November konnte Fariz Sürücü nicht mehr tun, als abzuwarten. Wegen der Corona-Vorgaben der Bundesregierung musste er sein Fitnessstudio an der Sonsbecker Straße schließen. Durch die am 22. Februar beschlossenen Lockerungen reifte in ihm die Idee, wie er seine Kunden zurück an die Geräte bringen kann. Seit Mitte dieser Woche wird wieder in der Fitness-Arena trainiert – jedoch nicht im Gebäude, sondern dahinter auf dem Parkplatz unter einem Pavillon und auf der Dachterrasse.