Überblick über Aussteller und Parkplätze An der Xantener Nordsee ist wieder Fischmarkt

Xanten · An der Xantener Nordsee ist an Pfingsten eine Genuss- und Flaniermeile aufgebaut: Mehr als 60 Aussteller bieten auf dem Fischmarkt ihr Waren an. Der Andrang ist groß: Am Sonntagmittag bildete sich an Vynens Ortseingang eine lange Autoschlange. Wir geben einen Überblick.

28.05.2023, 14:09 Uhr

16 Bilder Das gibt es auf dem Fischmarkt an der Xantener Nordsee 16 Bilder Foto: RP/Markus Werning

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.

Inhalt des Artikels Öffnungszeiten des Fischmarkts an der Xantener Nordsee Aussteller auf dem Fischmarkt Anfahrt und Parken An Pfingsten ist das Ufer der Xantener Nordsee in Vynen wieder ein Fischmarkt - und Kunsthandwerkermarkt. Die beliebte Veranstaltung findet nach langer Pause in diesem Jahr wieder statt. Wie das Freizeitzentrum Xanten (FZX) als Veranstalter mitteilte, haben sich weit mehr als 60 Aussteller dafür angemeldet. Ein Überblick: Öffnungszeiten des Fischmarkts an der Xantener Nordsee Der Fischmarkt Xantener Nordsee ist am Pfingstsonntag (28. Mai 2023) und am Pfingstmontag (29. Mai 2023) täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei Aussteller auf dem Fischmarkt Der Fischmarkt an der Xantener Nordsee bsteht „aus einem guten Mix“ aus bekannten und neuen Ausstellern bestehen, wie das FZX schreibt. Im Hafen Vynen wurde „eine Genuss- und Flaniermeile“ aufgebaut. Der Fischmarkt bietet „eine einzigartige Atmosphäre mit Fischspezialitäten, kulinarischer Vielfalt und attraktiven Marktständen entlang der Promenade“. Eine Vielzahl an Fischspezialitäten wird angeboten, zum Beispiel Flammlachs, Backfisch, holländischer Kibbeling, gegrillte Makrele oder Lachsburger. Sie können an den Ständen verzehrt oder mitgenommen werden. Außerdem werde den Besuchern „eine Auswahl weiterer kulinarischer Leckerbissen“ geboten, schreibt das FZX weiter und nennt einige Beispiele: „Von Käsespezialitäten, Backwaren, mediterraner Feinkost, Antipasti, Ölen und Gewürzen, Cremes und Pasten bis hin zu Churros, Crepes, Pommes, Chips, Softeis, Bonbonspezialitäten, Marmeladen oder Tees ist alles dabei.“ Darüber hinaus wird es Kunsthandwerkerstände auf dem Fischmarkt geben. Das FXZ kündigte eine „Auswahl an handgemachtem Schmuck, Dekorations- und Kreativartikeln, dekorativer Bekleidung/Textilien, Naturkosmetik und Körperpflege, Raumschmuck sowie vieles rund um Haus und Garten“ an. Zusätzlich zu den Ständen für Speisen und Getränken würden mehr als 40 Kunsthandwerksstände ein „breites Angebot“ zeigen. Anfahrt und Parken Das FZX hat den Weg zum Fischmarkt ausgeschildert. In der Nähe des Veranstaltungsgeländes sind Parkplätze. Für die Nutzung der Parkplätze erhebt das Freizeitzentrum in diesem Jahr erstmals eine Gebühr von drei Euro. Von den Parkplätzen aus ist der Fischmarkt fußläufig zu erreichen, erklärt das FZX. Schon am Sonntagmittag bildeten sich lange Staus auf den Wg von Wardt nach Vynen. Das FZX empfiehlt die Anreise per ÖPNV oder mit dem Fahrrad. Auch mit dem Fahrgastschiff Seestern können Besucher anreisen. Es legt direkt im Hafen Vynen an. Weitere Haltestellen sind Xanten, Naturbad und Wardt. Den Fahrplan finden Sie hier. Die Straßen Alt-Vynscher-Weg und Timmermannsweg werden gesperrt. Anwohner erhalten für die Veranstaltungstage Durchfahrtausweise. Sie würden in die Hausbriefkästen verteilt, erklärt das FZX. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das gibt es auf dem Fischmarkt an der Xantener Nordsee

(wer)