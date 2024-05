Überblick über Angebot und Anreise Am Wochenende ist Fischmarkt in Wardt

Xanten · Am Sonntag und am Montag verwandelt sich ein Teil des Naturbads an der Xantener Südsee in einen Fischmarkt. Der Veranstalter, das FZX, verspricht eine „über 300 Meter lange Genuss- und Shoppingmeile“.

15 Bilder Das bietet der Fischmarkt in Xanten in diesem Jahr

Der traditionelle Fischmarkt an Pfingsten in Xanten findet dieses Mal im Naturbad Xantener Südsee statt. Auf der Veranstaltungsfläche haben zahlreiche Fischhändler, aber auch andere Händler, Kunsthandwerker und Gastronomen ihre Stände aufgebaut. Schon am Samstagmittag trömten zahlreiche Menschen zum Gelände. Ein Überblick über Anreise, Angebot und Öffnungszeiten. Eingang Der Zugang zum Fischmarkt erfolgt über den Haupteingang zum Naturbad Xantener Südsee an der Straße Am Meerend 2. Der Eintritt ist frei. Die Stände der Aussteller sind vor allem auf der Veranstaltungswiese aufgebaut worden. Aber die ersten Händler haben ihre Waren direkt hinterm Haupteingang aufgebaut. Anreise An der Straße Am Meerend liegt der große Parkplatz P1 des FZX. Er ist ausgeschildert. Die Parkgebühr liegt bei fünf Euro pro Auto, wie das FZX erklärt. Vom P1 ist das FZX-Infocenter und damit auch der Eingang zum Naturbad Xantener Südsee fußläufig zu erreichen. Dafür muss nur die Klappbrücke überquert werden. Wer mit dem Fahrrad kommt, kann es rechts vom FZX-Infocenter abstellen. Wem es möglich ist, sollte mit dem Fahrrad anreisen. Direkt zum Start des Fischmarkts am Samstag kamen so viele Menschen nach Wardt, dass sich der Autoverkehr bis zur Jugendherberge staute. Angebot Das FZX hat eine „über 300 Meter lange Genuss- und Shoppingmeile“ auf dem Fischmarkt organisiert. Es gibt wieder verschiedene Fischstände, zum Beispiel von der Familie Mehrholz (Fisch Mehrholz) aus Duisburg. „Wir bieten Backfisch, Kibbelinge, diverse Fischbrötchen, vor Ort frisch geräucherte Forellen und auch andere Räucherwaren an“, erklärt Thomas Mehrholz. „Gerne kommen wir auf diese Veranstaltung, weil es sehr nett und entspannt zugeht.“ Außerdem sind Kunsthandwerker, Hädnler und Gastronomen auf dem Fischmarkt. Eine Spielecke für Kinder gebe es auch, erklärt das FZX. Termin Der Fischmarkt findet am Sonntag, 19. Mai, und Montag, 20. Mai, statt, jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr. Aus logistischen Gründen ist er dieses Mal in Wardt, weil das Pier5 am Hafen in Vynen nach einem Brand erst wieder aufgebaut werden muss. Danach soll der Fischmarkt aber wieder dorthin zurückkehren. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das bietet der Fischmarkt in Xanten in diesem Jahr

