Beliebte Veranstaltung im September Fischerhüttenfest zieht wieder die Besucher ans Lüttinger Südseeufer

Der Bürger- und Heimatverein hatte wieder einen Fallschirm und darunter Bänke und Tische aufgebaut, sodass es für die Besucher wie immer reichlich Sitzplätze in gemütlicher Atmosphäre gab. Der Shantychor Vynen sang, das Tambourcorps Lüttingen spielte. Die Landjugend schminkte die Kinder, und diese konnten sich auf einer Hüpfburg austoben. Am Vormittag war der Himmel noch bewölkt, das Wetter deshalb erst am Mittag einladend gewesen, sodass der große Schwung an Besuchern später als in früheren Jahre kam, wie Kaja sagte. Aber insgesamt sei der HBV rundum zufrieden mit dem diesjährigen Fischerhüttenfest. Der Erlös des Tages wird von den Ehrenamtlichen in die Gemeinde- und Jugendarbeit gesteckt.