Fischerdorf an der Xantener Südsee : Lüttingen lädt wieder zum Fischerhüttenfest

Unter dem großen Fallschirm gibt es reichlich Sitzplätze (Archiv). Foto: HBV Lüttingen

Xanten Nach zwei Jahren Corona-Pause wird an der urigen Fischerhütte in Lüttingen wieder gebratener und geräucherter Fisch angeboten. „Wir haben so lange gewartet – doch nun ist es wieder da!“, sagt der Heimat- und Bürgerverein.

In diesem Jahr wird es in Xantens Ortsteil Lüttingen wieder ein Fischerhüttenfest geben. Am Samstag, 3. September, wird ab 11 Uhr an der Südsee gebratener und geräucherter Fisch angeboten. Mitglieder des Heimat- und Bürgervereins, der Lüttinger Landjugend und der Schwesternschaft werden sich um das leibliche Wohl der Gäste kümmern. Der befreundete ASV Neunauge liefert dazu frisch geräucherte Forellen. Angeboten werden außerdem Reibekuchen mit Lachsstreifen, frischer Matjes und Bratheringe. Es gibt aber auch Bratwürste vom Grill. Dazu können verschiedene Getränke bestellt werden: Neben einem Weinstand sorgt die Damen-Fußballmannschaft des SSV Lüttingen dafür, dass niemand Durst leiden muss. Reichlich Sitzplätze werden unter einem großen Fallschirm geboten. Dazu spielen und singen das Tambourcorps Lüttingen und der Shanty-Chor Vynen. Kinder können auf einer Hüpfburg toben und sich schminken lassen. Das Fischerhüttenfest ist nach der Einweihung der Hütte im Jahr 1998 entstanden und hat sich seitdem zum Anlaufpunkt für Urlauber, Radfahrer sowie Wanderer entwickelt. Wegen der Corona-Pandemie fiel es 2020 und 2021 aus.

(wer)