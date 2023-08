Traditionsveranstaltung an der Xantender Südsee Lüttingen lädt wieder zum Fischerhüttenfest

Das Fest ist aus einer Feier im Jahr 1998 hervorgegangen, als die rekonstruierte Fischerhütte eingeweiht wurde, wie der HBV erklärt. Inzwischen sei die Veranstaltung ein fester Termin für viele Menschen in Xanten und am Niederrhein, für Einwohner und für Urlauber. „Sie alle genießen an dem idyllisch gelegenen Platz mit freiem Blick auf den See den frisch in der Pfanne oder im Rauch zubereiteten Fisch.“ Die meisten Besucher kämen zu Fuß oder mit dem Fahrrad, andere mit dem Auto. An der Fischerstraße in Lüttingen werde eine Parkfläche eingerichtet und ausgeschildert.