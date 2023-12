Warteschlangen vor Discountern in Xanten Feuerwerksverkauf startet – Ansturm von Niederländern

In den Warteschlangen vor den beiden Discountern an der Sonsbecker Straße in Xanten standen vor allem Menschen aus den Niederlanden. Gerade der Lidl-Parkplatz war nahezu komplett belegt mit Fahrzeugen, die ein gelbes Kennzeichen des Nachbarlandes hatten. Manche Käufer verließen die Discounter mit voll beladenen Einkaufswagen. Eine Xantenerin berichtete, dass vor ihr in der Schlange an der Kasse Niederländer gewesen seien, die ür deutlich mehr als 200 Euro Böller eingekauft hätten. In Deutschland sei Feuerwerk deutlich billiger als in den Niederlanden, sagten verschiedene Menschen aus dem Nachbarland.