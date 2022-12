„Es ist hier billiger“ Niederländer fahren für Feuerwerksverkauf bis nach Xanten

Am Donnerstag hat in Deutschland der Verkauf von Feuerwerk begonnen. Deshalb sind am frühen Morgen viele Menschen aus den Niederlanden sogar bis nach Xanten gefahren, um Raketen und Böller für Silvester zu kaufen. In Deutschland kosteten die Feuerwerksartikel weniger als in ihrer Heimat, berichteten verschiedene Niederländer im Gespräch mit unserer Redaktion: „Es ist hier billiger.“ Das sagt auch eine ältere Frau aus den Niederlanden, die gerade zahlreiche Feuerwerksartikel im Kofferraum verstaut. Dabei hakt sie Punkt für Punkt auf einer Liste ab. Die Sachen seien für ihren Sohn, berichtet sie.