Stadt Xanten veröffentlicht Information Wann und wo ein Silvesterfeuerwerk erlaubt ist

Vorm anstehenden Jahreswechsel informiert die Stadt Xanten darüber, wann und wo ein Silvesterfeuerwerk erlaubt ist. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, dürfen Feuerwerkskörper der Kategorie II nur vom 31. Dezember, 0 Uhr, bis zum 1. Januar, 1 Uhr, angezündet werden. „Dabei darf das Feuerwerk nur im Freien von einer volljährigen Person verwendet werden“, erklärt die Stadt. Zum Feuerwerk der Kategorie II gehören Raketen, Batterien, Verbundfeuerwerk, Römische Lichter und Knallkörper. Vor oder nach dem genannten Zeitraum dürfen sie nur von Fachleuten oder mit einer Ausnahmegenehmigung abgefeuert werden. Feuerwerkskörper der Kategorie I, also Knallerbsen, Tischfeuerwerk oder Wunderkerzen, fallen nicht darunter. Sie dürfen das ganze Jahr über an Personen ab dem vollendeten zwölften Lebensjahr verkauft und von ihnen genutzt werden.