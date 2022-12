Feuerwerksverkauf in Xanten und Sonsbeck Die Vielkäufer kommen frühmorgens

So stehen am Donnerstag auch bei Lidl in Xanten die Vielkäufer aus dem Nachbarland schon am frühen Morgen Schlange. Ein junger Mann erzählt, dass er schon um vier Uhr aufgestanden sei, um sich mit Bekannten auf den Weg über die Grenze zu machen. Die Feuerwerkskörper seien in Deutschland schlicht günstiger. Städte an der Grenze wie Kleve seien überlaufen. Deshalb sei die Männergruppe direkt nach Xanten gefahren. Dort seien die Chancen größer, Feuerwerk zu bekommen, ohne allzu lange warten zu müssen, sagen sie. Bei Lidl müssen sie rund eine halbe Stunde warten. Danach geht’s zum Aldi-Markt rüber und noch in ein drittes Geschäft. Am Freitag wollen sie wiederkommen.