Neues Gerätehaus in Xanten : Mehr Platz für Wardts Feuerwehr

Xanten-Wardt Die Stadt Xanten baut für den Löschzug Wardt ein neues und vor allem deutlich größeres Gerätehaus. Die CDU-Fraktion informierte sich vor Ort über den Stand der Arbeiten und erfuhr, dass sich die Fertigstellung wahrscheinlich verzögert.

Im Notfall muss es schnell gehen. Deshalb wird das neue Feuerwehrgerätehaus in Xantens Ortsteil Wardt einen Knopf am Eingang haben, um darüber die gesamte Elektronik im Gebäude hochfahren zu können – anstatt jede Lampe einzeln einschalten und jedes Tor einzeln hochfahren zu müssen. In der Garage werden außerdem Hotspots installiert, damit sich die Tablets in den Einsatzfahrzeugen mit dem W-Lan verbinden können, wenn die Wagen im Gebäude stehen – dann können sich die Geräte in dieser Zeit aktualisieren und sind einsatzbereit, wenn die Löschgruppe Wardt ausrücken muss.