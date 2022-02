Feuerwehreinsatz in Xanten : Kurzschluss im Verteilerkasten verursacht Stichflamme

Die Feuerwehr rückte unter dem Einsatzstichwort „Zimmerbrand“ aus (Symbolfoto). Foto: dpa/Robert Michael

Xanten-Marienbaum Ein Kurzschluss im Verteilerkasten hat am Freitag zu einer Stichflamme in einem Einfamilienhaus in Marienbaum geführt. Die Xantener Feuerwehr rückte aus.

Der Schrecken hat sicher tief gesessen: In einem Einfamilienhaus an der Kalkarer Straße in Marienbaum ist es am Freitag gegen 15.30 Uhr zu einem Kurzschluss in der Stromverteilung gekommen, der zu einer kurzzeitigen Stichflamme führte. Der Bewohner blieb laut Auskunft der Feuerwehr Xanten unverletzt. Er habe das Gebäude verlassen und die Einsatzkräfte alarmiert.

Wegen des Einsatzstichworts „Zimmerbrand" rückten die Einheiten Xanten-Nord, Xanten-Mitte und Wardt aus. Ein Brand sei zum Glück nicht entstanden, teilt die Feuerwehr mit. Die Kräfte kontrollierten den betroffenen Bereich. Weitere Maßnahmen waren seitens der Feuerwehr aber nicht erforderlich. Stattdessen wurden der Energieversorger sowie ein Fachunternehmen zur Unterstützung beordert.

