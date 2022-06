Motor von Blockheizkraftwerk fängt Feuer : Brand in Sonsbecker Biogasanlage

Die Frewillige Feuerwehr Sonsbeck war schnell am Einsatzort. Der Betreiber der Biogasanlage hatte den Brand schon weitgehend gelöscht. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Sonsbeck Der Motor eines Blockheizkraftwerks an der Balberger Straße in Sonsbeck ist am Montagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

In einer Biogasanlage in Sonsbeck hat es am Montagnachmittag gebrannt. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilt, sei der Motor des Blockheizkraftwerks aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Gegen 15.30 Uhr seien die Wehrkräfte alarmiert worden. Als sie am Einsatzort an der Balberger Straße eintrafen, sei das Feuer vom Betreiber bereits weitgehend gelöscht worden, so die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte führten Nachlöscharbeiten durch und dichteten den Ablauf ab, damit kein von Motoröl kontaminiertes Wasser in die Umgebung fließen konnte. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

(beaw)