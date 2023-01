2022 mehr Alarmierungen als 2021 Stadt Xanten dankt der Feuerwehr für ihren Einsatz

Info

Überblick Die Feuerwehr Xanten hat bei ihrer Jahreshauptversammlung Beförderungen, Ernennungen, Ehrungen und Verabschiedungen vorgenommen. Ein Überblick.

Beförderungen Zur Feuerwehrfrau: Shirin van Elten, Pia Marschdorf. Zum Feuerwehrmann: Jonas Dworak Thilo Hermsen, Justus Heinrich, Lauritz Lemkens, Martin van Leyen, Jonas van Loock, Phillip Maut, Marco Radmacher, Nils Schönke, Michael Thäns, Christian Theißen. Zum Oberfeuerwehrmann: Henning Hermsen, Jonas Heßling, Daniel Lattner, Manuel Maier, Christian Pauen, Viktor Ramich, Christoph Rauch, Tim Reinders, Alexander Ott, Andre Schneiders. Zum Hauptfeuerwehrmann: Marvin Angenendt, Marc Wustrau. Zum Unterbrandmeister: Niklas Maut, Benedikt Marschdorf, Stefan Pütz. Zum Brandmeister: Markus Derksen, Fabian Jung, Jonas Wilmsen. Zum Oberbrandmeister: Kai Kampelmann, Benedikt Riddermann. Zum Hauptbrandmeister: Marcel Jansen. Zum Brandoberinspektor: Marcel Roelofs, Zum Stadtbrandinspektor: Philipp Schäfer.

Ernennungen Marcel Schmidt zum Löschzugführer in Xanten-Mitte. Markus Welbers zum stellvertretenden Löschzugführer in Xanten-Mitte. Niklas Hußmann zum stellvertretenden Löschzugführer in Xanten-Mitte. Michael Hußmann zum stellvertretenden Löschgruppenführer in Birten. Jonas Wilmsen zum stellvertretenden Löschgruppenführer in Lüttingen. Manuel Tiggelbeck zum stellvertretenden Löschgruppenführer in Wardt. Thomas Scheffler zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr. Martin Ostermann zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr.

Ehrungen Für 25 Jahre Mitgliedschaft: Jörg Angenendt. Für 35 Jahre Mitgliedschaft: Martin Angenendt, Heinrich-Josef Bühren, Michael Cleven, Heiko Heindorf, Markus Janßen, Holger Joosten, Werner Schneider. Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Ludger Steevens.

Verabschiedung Unterbrandmeister Ernst August Granzen.