Am 30. März 2020 stoßen zwei Fahrzeuge an der Kreuzung von Sonsbecker und Weseler Straße zusammen. Eines der beiden Autos wird dabei in einen Graben geschleudert. Feuerwehrleute aus Birten, Xanten und Veen holen den Mann aus dem Wagen. Die Rettung sei eine Herausforderung gewesen, berichtet später eine Sprecherin der Feuerwehr Xanten. Die Einsatzkräfte hätten das Auto abstützen müssen, damit es nicht abrutscht, während sie den Fahrer aus dem Wagen befreiten. Der 58-Jährige wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.